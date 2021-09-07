Çorum'un sembolü Saat Kulesi DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı - Son Dakika

Çorum'un simgelerinden Tarihi Saat Kulesi, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen 127 yıllık Tarihi Saat Kulesi, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

Çorum Belediyesince yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Aydınlatma gün doğana dek sürecek.