Düğün konvoyuna katılan Tır sürücülerine trafik cezası - Son Dakika
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Düğün konvoyuna katılan Tır sürücülerine trafik cezası

29.08.2022 17:43
Düğün konvoyuna katılan Tır sürücülerine trafik cezası

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde evlenen tır şoförü, ekmek teknesi tırını gelin arabası yaptı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde evlenen tır şoförü, ekmek teknesi tırını gelin arabası yaptı. Çiftin konvoyuna damadın meslektaşları da tırlarla eşlik etti. Konvoyu durduran polisler, gelin aracı olarak kullanılan Tır başta olmak üzere her bir tıra 3'er ayrı trafik cezası kestiler.

'Böyle ceza görülmedi'

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 tırın kupalarıyla katıldığı düğün konvoyunda gelin arabası yapılan tır başta olmak üzere konvoya katılan tüm tırlara trafik polisleri ceza yazdı. Konvoya katılan tırlara en azı 2 bin 850 lira, en çoğu da 10 bin 500 lira olmak üzere değişik oranlarda 3'er ayrı ceza yazılması tepki çekti.

'3'er dakika ara ile ceza kesilmiş'

Konvoydaki tır sürücüleri, 3'er dakika arayla kendilerine gönderilen 3 ayrı cezaya isyan etti. Bazı tır sürücüleri, "Allah'tan korkun, 3 dakika içerisinde 10 bin lira ceza mı olur?" derken, bazıları da bu cezanın vicdanları yaraladığını söyledi.

'Düğün pahalıya patladı'

Düğün sahibinin araçlarına yaklaşık 15 bin TL cezanın yazıldığı konvoyda, gelin aracı olan tıra da 5 bin 200 lira ceza kesildi. 100 bin liranın üzerinde trafik cezasının yazıldığı düğün konvoyuna katılan tır sürücüleri cezasının yargıya taşıyacaklarını ifade ettiler. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyuna katılan Tır sürücülerine trafik cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün konvoyuna katılan Tır sürücülerine trafik cezası - Son Dakika
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