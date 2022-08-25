Çorum'da aile üyeleri arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da aile üyeleri arasında silahlı kavga: 5 yaralı

25.08.2022 23:20
Çorum'da aile üyeleri arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında açılan ateş sonucu H.V. (69), U.V. (45), Y.E.V. (21), B.V. (49) ve H.V. (46) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan U.V. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede bir adet tabanca ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Sungurlu, kavga, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da aile üyeleri arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da aile üyeleri arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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