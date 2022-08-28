Bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı

28.08.2022 02:19
Bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Arifegazili Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suat Y. yönetimindeki 52 AAF 868 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yan yatan tır, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan diğer şoför Sedat A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

YORUMLAR
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Çorum'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı Çorum'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı Çorum'da kent meydanı için kamulaştırılan binalar yıkılıyor Çorum'da kent meydanı için kamulaştırılan binalar yıkılıyor
Kaynak: İHA

Arifegazili, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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