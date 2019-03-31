Son Dakika Haberleri: Çorum'un Sungurlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

Çorum'un Sungurlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Abdulkadir Şahiner kazandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı..., System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Abdulkadir Şahiner kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulkadir Şahiner 8 bin 426, AK Parti adayı İlyas Özkan 8 bin 277, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu bin 893 oy aldı.

-Şahiner'in öz geçmişi

Abdulkadir Şahiner, 1967 yılında Sungurlu'da doğdu. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulu'nda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesi'nde tamamladı.

30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Şahiner, MHP'den ihraç edilmesininin ardından İYİ Parti'ye geçti. Şahiner, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:47 Kaynak: AA

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