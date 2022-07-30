Sungurlu'da boş evde yangın çıktı - Son Dakika
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Sungurlu'da boş evde yangın çıktı

30.07.2022 16:40
Sungurlu'da boş evde yangın çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da boş evde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da boş evde yangın çıktı - Son Dakika
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