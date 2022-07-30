Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 'nde bulunan boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sungurlu'da boş evde yangın çıktı - Son Dakika

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