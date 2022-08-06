Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gökçam köyünde İbrahim Sağın'a ait evin tandırlık bölümünde yangın çıktı. Ev sahibi ve köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çıkan yangını eve sıçramadan söndürdü.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Gökçam, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tandırlık yangını korkuttu - Son Dakika

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