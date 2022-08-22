Sungurlu'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Sungurlu'da fuhuş operasyonu

22.08.2022 19:33
Sungurlu'da fuhuş operasyonu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis ekipleri düzenlenen operasyonda N.D., M.U., A.K., M.B., A.B. ve S.A. adlı 6 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.D., M.U., A.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Hırsızlık şüpheli 1 kişi yakalandı Hırsızlık şüpheli 1 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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