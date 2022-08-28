Ekmek teknesi tırını gelin arabası yaptı, düğün konvoyunu gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Ekmek teknesi tırını gelin arabası yaptı, düğün konvoyunu gören şaşkınlığını gizleyemedi

28.08.2022 14:58
Ekmek teknesi tırını gelin arabası yaptı, düğün konvoyunu gören şaşkınlığını gizleyemedi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlenen tır şoförü, gelin tırını gelin arabası yaptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlenen tır şoförü, gelin tırını gelin arabası yaptı. Çiftin konvoyunu oluşturan tırlara ise korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan Aleyna Başaran ve tır şoförü İbrahim Yelmenoğlu, yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Aleyna ile İbrahim çifti düğün arabası olarak tırı tercih etti. Süslenen tıra, yaklaşık 30 şoför de tırlarıyla eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Gelin Aleyna Yelmenoğlu, gelin arabası olan tıra ise binmekte güçlük çekti. Gelin ve damat tırdan, Sungurlu sokaklarında kendilerine merakla bakanlara el salladı.

Çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine tırlar, polis ekipleri tarafından durduruldu. Uzun süre geçişine izin verilmeyen tırlara ceza yazıldığı öğrenildi.

"Hayalimi gerçekleştirdim"

"Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor" diyen Damat İbrahim Yelmenoğlu, "Ben de baba mesleğini sürdürüyorum. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cipi gelin arabası yapıyor. Bizim mesleğimiz tırcılk. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Hayalim tırı gelin arabası yapmaktı. Bir farkındalığımız olsun istedik. Bence güzel de oldu" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek teknesi tırını gelin arabası yaptı, düğün konvoyunu gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekmek teknesi tırını gelin arabası yaptı, düğün konvoyunu gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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