Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı - Son Dakika
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Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı

10.08.2022 16:58
Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Boğazkale karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan 06 BSD 771 plakalı otomobil, Alaca yol ayrımında dönmeye çalışan 06 EA 2586 plakalı araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden Arzu, Fatmanur, Ramazan, Ergün ve Orhan Çelik yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı - Son Dakika
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