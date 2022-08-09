Olay, Sungurlu- Kırıkkale karayolundaki bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara 'dan Samsun istikametine giden Güdüret Karataş , bir dinlenme tesisinde mola verdi. Karataş'tan uzun süre haber alamayan ailesi, mola verdiği tesisi arayarak yardım istedi. Tesiste park halindeki kamyonda Karataş'ın hareketsiz yattığını gören tesis çalışanları sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı kamyona giren ekipler yaptıkları incelemede Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Sungurlu, Hisarcık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki kamyonda ölü bulundu - Son Dakika

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