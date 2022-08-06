Kaza, Sungurlu-Çorum yolu Sanayi sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin U. idaresindeki 55 RH 038 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Sercan U. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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