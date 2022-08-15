Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

15.08.2022 17:39
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Boğazkale karayolunda İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 06 DG 2122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü N.K. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan T.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Boğazkale, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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