Kaza, Sungurlu- Boğazkale karayolunda İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 06 DG 2122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü N.K. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan T.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Boğazkale, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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