Çorum'da otomobil ticari araca çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil ticari araca çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı

07.08.2022 11:39
Çorum'da otomobil ticari araca çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde lüks otomobillin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde lüks otomobillin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir eden Derya U. yönetimindeki DS-737-JL yabancı plakalı lüks araç, aynı istikamete giden Ergün Çelik yönetimindeki 06 BV 0905 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak tarlaya uçtu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Çelik, Onur Çelik, Ramazan Çelik ve Beyza Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sungurlu, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da otomobil ticari araca çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da otomobil ticari araca çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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