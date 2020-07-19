Çorum'un trafik bilançosu - Son Dakika

Çorum'un trafik bilançosu

Çorum'da bu yılın ilk yarısında meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybederken 940 kişi yaralandı.

Çorum'da bu yılın ilk yarısında meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybederken 940 kişi yaralandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve bu kadar Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Ocak - Haziran ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.


Resmi verilere göre, yılın ilk altı ayında il genelinde 568 ölümlü ve yaralamalı, 731 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 12 kişi yaşamının yitirirken, 940 kişi de yaralandı.


Aylık istatisklere bakıldığında Ocak ayında 98 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 1 hayatını kaybederken 171 kişi yaralandı.


85 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının olduğu Şubat ayında ise 1 kişi ölürken, 151 kişi yaralandı. Mart ayında ise 82 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası olurken bu kazalarda 1 kişini hayatını 1 kişi hayatını kaybederken 132 kişi yaralandı. Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen 140 kaza ise 7 kişi hayatını kaybederken 206 kişi hayatını kaybetti. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'un trafik bilançosu - Son Dakika
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