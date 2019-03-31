Son Dakika Haberleri: Çorum'un Uğurludağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çorum'un Uğurludağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Remzi Torun kazandı.

Çorum'un Uğurludağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Remzi Torun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Remzi Torun bin 704, MHP adayı Zeki İpek bin 12, İYİ Parti adayı Orhan Torun 25 oy aldı.

-Torun'un öz geçmişi

Remzi Torun, 15 Haziran 1975 yılında Uğurludağ'da doğdu.

Vatani görevinin ardından Almanya'ya giden Torun, 2001-2008'de Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Bremen Türk Aileler Birliği'nde çeşitli görevlerde bulundu.

2009 yılında memleketine dönen ve 2014 yılında MHP'den Uğurludağ Belediye Başkanlığına seçilen Torun, bir süre sonra partisininden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

Remzi Torun, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Remzi Torun, Çorum, AK Parti, Uğurludağ, Güncel
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