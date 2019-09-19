Çorum'un yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılıyor

Çorum'un coğrafi işaretli ürünleri olan leblebi, İskilip dolması ve İskilip turşusu, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarında katılımcıların beğenisine sunuldu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinesinde kurulan 20 metrekarelik stantta Çorum Ticaret Borsası Çorum leblebisini, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği, Oğuzlar cevizini, Kargı Belediyesi, Kargı tulum peynirini, Osmancık Belediyesi, Osmancık pirincini, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi de doğal taş ve naturoil doğal ürünlerini tanıtıyor.

ATO Başkanı Gürsel Baron, Çorum standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül'e fuara katılım belgesi verdi.

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum standının katılımcılardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Standı ziyaret eden vatandaşlara Çorum'un yöresel ürünlerinden ikramlarda bulunduklarını dile getiren Şengül, "Özellikle sıcak leblebi ikramımız sırasında standımızın önünde kuyruk oluştu. Standımızdaki diğer ürünlerden de vatandaşlarımıza ikram ettik." dedi.

Çorum'un coğrafi işaret belgesi alabilecek birçok ürüne sahip olduğunun altını çizen Şengül, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak ilimizde tescil alabilecek ürünlerin listesini çıkarttık. Bugün fuarda bizi ziyaret eden bazı kurum yetkililerine ürünlerimiz hakkında bilgi verdik. Zamanla bu ürünler için de coğrafi işaret tescili çalışması yapılacaktır." diye konuştu.

Stantta Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın ve kurum temsilcileri, ziyaretçileri Çorum'un tescilli ürünleri hakkında bilgilendiriyor.