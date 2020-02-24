Çorum Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Çorum Valiliği, üst düzey kamu görevlilerinin isimlerinin kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.



Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, son günlerde deprem felaketleri, İdlib'teki mağdur olan insanlara yardım ya da amansız hastalıkların tedavisini bahane ederek, vali, vali yardımcısı gibi üst düzey kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, yardım bahanesi ile iş adamları ve hayırsever vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan kişilerin olduğunun öğrenildiği belirtilerek, "Gerek görüldüğü zamanlarda yardım kampanyaları devletimizin resmi görevlilerinin koordinesinde Gönüllü Kuruluşlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu kampanyalar resmi olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın; bazı üst düzey kamu görevlilerinin isimlerinin kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemelerini ve derhal Emniyet Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM