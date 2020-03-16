Çorum Valiliğinden "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çorum Valiliğinden "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Çorum Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan 35 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, 5 kişinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Çorum Valiliğinden

Çorum Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan 35 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, 5 kişinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çin'de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelenin Türkiye'de aralıksız devam ettiği belirtildi.

Çorum'da koronavirüs şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısının 91 olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yatış verilmeden gerekli bilgilendirmeler yapılarak acil servisten taburcu edilen hasta sayısı 49, yatış verilen hasta sayısı 42, yatış sonrasında taburcu edilen 34, çalışılan 2019nCoV-PCR testi sayısı 40, pozitif 2019nCoV-PCR testi sayısı 0, negatif 2019nCoV-PCR testi sayısı 35, sonuç beklenen 2019nCoV-PCR testi sayısı 5, an itibarıyla serviste takip edilen hasta sayısı 8, an itibarıyla acil serviste değerlendirilen hasta sayısı 0'dır. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarınca tespit edilen tedbirleri eksiksiz uygulamalarını, özellikle yurt dışından gelen, umre dönüşü yapan kişilerin belirlenen tedbir ve hijyen uygulamalarını kusursuz yerine getirmelerini bekliyor ve arzu ediyoruz. Çok şükür ki ilimizde bugüne kadar virüs bulgusuna rastlanılmamıştır."

Çin Halk Cumhuriyeti, Çorum Valiliği, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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