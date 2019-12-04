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Çorum Valiliğinden meteorolojik uyarı

7 saat önce

Çorum Valiliği, vatandaşları azalan hava sıcaklıkları ve yağışlar konusunda uyardı.

Çorum Valiliğinden meteorolojik uyarı, System.String[]

Çorum Valiliği, vatandaşları azalan hava sıcaklıkları ve yağışlar konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla hava sıcaklıklarının azalacağı, bazı bölgelerde kar yağışının beklendiği bildirildi.

Yağışlarla sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği belirtilen açıklamada, "Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yüksek kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektir." ifadelerine yer verildi.

Çorum Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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