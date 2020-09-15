Çorum Valiliğinden "vaka sayısı haberleri"ne ilişkin açıklama - Son Dakika

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki günde 21 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki yerel medya kuruluşlarında 2 günde 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin habere kaynak olarak gösterildiğine dikkat çekildi.

Vali Çiftçi'nin Kovid-19 vakalarıyla ilgili en son 4 Eylül'de pazar alanındaki denetim sonrası gazetecilere açıklama yaptığının belirtildiği açıklamada, "Bu tarihten sonra kurumsal olarak veya Sayın Valimiz tarafından başkaca bir bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Haberlerde verilen bilgiler veya internet paylaşımları resmi bilgiler değildir. İki gün içinde vefat edenlerin hepsinin Kovid-19 kaynaklı olduğu bilgisi gerçekleri yansıtmamaktadır. Bayramdan sonra vakalarda ciddi bir artış yaşandığı doğrudur. Pandemi konusunda Valiliğimiz ve resmi kurumlar haricinde yapılacak açıklamalara itibar edilmemesini, bu illetten korunmak için alınan tüm önlem ve tedbirlere hep birlikte uyarak bu zor günleri atlatmamız, sevdiklerimize, çevremize ve milletimize karşı borcumuzdur." ifadelerine yer verildi.