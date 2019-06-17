Çorum Valiliğinden yağış uyarısı

Çorum
ve çevresinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün ikindi saatlerinden itibaren gün boyu aralıklarla şiddetli yağış görülebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Yapılan açıklamada Çorum'un yanı sıra Kastamonu
, Ordu
ve Sinop
'un iç kesimleri ile Tokat
çevrelerinde de kuvvetli yağışların görülebileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, ani lokal sel ve su baskını
, yıldırım, lokal dolu yağışları, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamaların yaşanabileceğinin altı çizilerek, vatandaşlardan tedbirlerini almaları istendi.