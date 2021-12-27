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ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 5 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 5 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

27.12.2021 17:03

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi düzenlediği basın toplantısında kentte kaçak içkiyle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından 36 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 45 bin litre sahte içki ele geçirildiğini söyleyen Vali Çiftçi, 'Bu operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet distilasyon sistemi ve 165 adet boş şişe ele geçirilmiştir. Dolayısıyla sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş, 40 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 5 tanesi ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur' diye konuştu.

Sahte içki içmekten dolayı 19 kişinin alkol zehirlenmesi teşhisiyle hastanelere kaldırıldığını ifade eden Vali Çiftçi, 'Bunlardan 11 tanesinin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, 5 şahıs hayatını kaybetmiş, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 3 şahısın hastanede tedavileri devam etmektedir. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımıza tavsiyem alkolün hem gerçeğinden hem sahtesinden sakınmaları gerektiğidir' dedi.

ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 5 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 5 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 5 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

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Çiftçi, Polis, Alkol, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 5 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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