Çorum Valisi Çiftçi AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, Anadolu Ajansının habercilikte, basın meslek ilkeleri doğrultusunda dünyanın ve Türkiye'nin haberlerini gündeme getirerek halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Anadolu Ajansının çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Çiftçi, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlar, başarılı çalışmalarının daha nice 100 yıllara sağlık, afiyet ve huzurla erişmesini dilerim." ifadelerini kullandı.