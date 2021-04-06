Çorum Valisi Çiftçi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Çorum Valisi Çiftçi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 12:37
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çiftçi, mesajında, AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Habercilikte basın meslek ilkeleri doğrultusunda dünyanın ve Türkiye'nin haberlerini 101 yıldır gündeme getirerek tarafsız, ilkeli, objektif habercilik ve sorumlu yayın anlayışıyla kamuoyunun aydınlatılması konusunda önemli rol oynayan Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıldönümünü tebrik eder, hayırlı çalışmalarınızın devamını dilerim. Daha nice başarılı yıllara." ifadesini kullandı.
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