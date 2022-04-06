Çorum Valisi Çiftçi Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Çorum Valisi Çiftçi Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 14:22
Çorum Valisi Çiftçi Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında, Anadolu Ajansının Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele döneminde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Çiftçi, "Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden tarihe tanıklık eden Anadolu Ajansı, bir asırlık yolculuğunda yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırmaya dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir." ifadesinde bulundu.

AA'nın Milli Mücadele döneminde büyük bir görev üstlendiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizin devam ettiği günlerde büyük bir görev üstlenmiş ve haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyor, Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, ajansımızın Çorum temsilciliği nezdinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum."

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Çiftçi, Milli, Çorum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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