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Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması

21.02.2022 18:21
Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte hem aşılama hem de test-vaka oranlarının yüksek olduğunu belirterek, "İlimiz açısından tehlike hala geçmiş değil, tedbirlere hala dikkat etmemiz gerekiyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte hem aşılama hem de test-vaka oranlarının yüksek olduğunu belirterek, "İlimiz açısından tehlike hala geçmiş değil, tedbirlere hala dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Vali Çiftçi, bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, salgının ortaya çıkışından itibaren geçen yaklaşık 2 yılda Çorum'da 1619 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık güncel vakaları açıkladığını hatırlatan Çiftçi, "İlimizle ilgili son haftalarda yaptığı paylaşımlarda vaka oranları her 100 bin kişide 306, 521 ve en son 937 çıkmıştı. Bugün yarın açıklanacak rakamın biz her 100 bin kişide 1260 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bir sonraki rakamın 1300'ün üzerinde olacağını hesaplıyoruz. Bu rakamlar şunu gösteriyor; ilimiz açısından tehlike hala geçmiş değil, tedbirlere hala dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallarda değişiklik yok, maske, mesafe ve hijyen konusunda lütfen dikkatli olalım." diye konuştu.

Salgınla mücadelede aşının en etkili silah olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "İlimizdeki 18 yaş üstü vatandaşlarımızdan birinci ve ikinci doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 84,7. Türkiye ortalaması ise yüzde 84,9. Yani Türkiye ortalamasına yakınız. Birinci ve ikinci doz aşısını yaptırmış 12 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın oranı ise yüzde 79,15. Bu noktada da iyiyiz. Aşılarını yaptıranlar hatırlatma aşısını mutlaka yaptırsın." ifadelerini kullandı.

"5 testten 2'si pozitif çıkıyor"

Çiftçi, testlerin pozitif çıkma oranının da en yüksek seviyeye ulaştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İlimizde hem aşılama, hem de test-vaka oranları yüksek. Salgının başladığı günden bugüne kadar en yüksek test-vaka oranına ulaşmış durumdayız. Rakamlar test-vaka oranlarının yüzde 40'a ulaştığını gösteriyor. Yani test veren her 5 vatandaşımızdan 2'si pozitifi çıkıyor bugünlerde. Dolayısıyla verdiğim rakamlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor."

Çiftçi, Kovid-19 nedeniyle vefat eden 1619 kişi için taziye dileklerini dile getirdi.

Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması

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Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: TEST VEREN 5 KİŞİDEN 2'Sİ POZİTİF ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: TEST VEREN 5 KİŞİDEN 2'Sİ POZİTİF Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif

Fahrettin Koca, Türkiye, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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