Son Dakika Haberleri: Çorum Valisi Çiftçi'den Yeni Yıl Mesajı

Çorum Valisi Çiftçi'den Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıl mesajı yayımladı.

Çorum Valisi Çiftçi'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, 2018 yılını geride bırakıp, yeni ümit ve beklentilerle 2019 yılına gireceklerini, bugünlerde Türkiye'nin ve Çorum'un her alanda gelişip kalkınması ile vatandaşların huzur ve refahının arttırılması için tüm çalışmaları halka el ele vererek, birlikte gerçekleştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Çorum halkının mutlu ve güzel bir yıl geçirmelerini dileyen Çiftçi, "80 milyon vatandaşımızın desteği, gönül coğrafyamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duası olduğu sürece, nice yeni yıllarda bu ülke dimdik ayakta durmaya devam edecektir. 2019 yılının ilimize, ülkemize ve insanlığa huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:42 Kaynak: AA

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