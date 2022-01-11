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Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması

11.01.2022 12:38
Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 7 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldüğünü bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 7 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldüğünü bildirdi.

Çiftçi, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre kentte vaka oranının 100 binde 138,83 olarak gerçekleştiğini, bir önceki hafta bu rakamın 100 binde 151 olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan salgınla mücadele tedbirlerini uygulamaya devam etmelerini isteyen Çiftçi, "2020 ve 2021 yıllarında ülkemizi, milletimizi, tüm dünyayı derinden etkileyen malum salgın süreci yaşadık. Salgın hala Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bugüne kadar ilimizde 1522 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuştu. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum; lütfen dikkatli olalım. Kurallarda herhangi değişiklik yok, maske ve fiziki mesafeye, temizliğe dikkat edelim. Tehlike henüz geçmiş değil. Sağlık teşkilatımız sürecin başından bugüne kadar mücadeleyi gayet güzel yürüttü. Onları, kendimizi, devletimizi, milletimizi düşünerek tedbirler konusunda daha dikkatli ve hassas davranalım." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Bugüne kadar ilimizde 18 yaş üstü birinci ve ikinci doz aşı olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 83,7. Çorum olarak Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. İllerin aşılama oranlarına göre 19'uncu sıradayız. Aşılama açısından Türkiye genelinde iyi bir sıralamada olduğumuzu söyleyebiliriz. 12 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 79,96'sı birinci ve ikinci doz aşısını yaptırdı. Bu noktada da oldukça iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

Çiftçi, "İlimizde şu anda Omicron varyantı 7 kişide görülmüş durumda. Şu anda daha çok İstanbul'da görünüyor. İlimize yansımalarının daha fazla olacağını düşünüyoruz. Onun için vatandaşlarımızı uyarıyorum, lütfen dikkatli olalım." diye konuştu.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Mustafa Tetik de kentteki asayiş olaylarına karşı yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Programa Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de katıldı.

Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması

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Türkiye, Omicron, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 ile ilgili verileri açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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