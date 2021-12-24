Vali Çiftçi, su tasarrufu çağrısında bulundu - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye'de etkisini gösteren kuraklıktan kentin de etkilendiğini belirterek, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Çiftçi, Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısında, dünyada iklim değişikliği yaşandığını, buna bağlı olarak Çorum'daki bazı köylerde içme suyu sıkıntısı çekildiğini söyledi.

Köy ziyaretlerinde yıllardır akan çeşmelerin kuruduğunu gördüğüne işaret eden Çiftçi, "Ülkemizin son 50 yılda yıllık metrekareye düşen yağış ortalaması 615, Çorum'un 40 yıllık yağış ortalaması 435 kilogram. Çorum'da 2020'de metrekareye düşen yağış miktarı 247 kilogram. Dolayısıyla yer altı sularımız daha derinlere çekiliyor, içme sularımız bundan etkileniyor. Bunun için lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım." ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan özellikle köylerdeki su israfının önüne geçilmesi için tedbir almalarını isteyen Çiftçi, "Bu konuda tedbir almazsak ilerleyen yıllarda azalan su bizi mecburen tedbir almaya zorlayacak. Onun için şimdiden tedbirleri artırmamızda fayda var. Eğer köylerimizde içme suyu sayaçları yoksa takılmasında fayda var. Saat olmadığında sarfiyat artıyor. Önüne geçmenin yollarından biri, Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde içme sularında saat takmaktan geçiyor." diye konuştu.

Kovid-19 Çorum'da 1483 can aldı

Vali Çiftçi, Kovid-19 salgınında 2 yılın geride kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadeledeki en büyük silah aşı. Çorum'da bugüne kadar 1483 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salgından korunmak için mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Özellikle köy muhtarlarımız, köyde yaşayan vatandaşlarımızı organize edebilirse, İl Sağlık Müdürlüğümüz toplu olarak aşılama yapabilecek. Ekipler köye gelecek, aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza toplu olarak aşı uygulaması yapabilecek."