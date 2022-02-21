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Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif - Son Dakika

Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif

21.02.2022 16:29
Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif

ÇORUM'da vaka oranlarının yükselişe geçtiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2'si pozitif çıkıyor.

ÇORUM'da vaka oranlarının yükselişe geçtiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2'si pozitif çıkıyor. Bu rakamlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 5-11 Şubat arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında yer alan Çorum'da, 937,32 olan oran 1205,82'ye yükseldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, katıldığı bir programda vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Çorum için tehlikenin henüz geçmediğini dile getiren Vali Çiftçi, "Hala tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Maske, mesafe ve hijyen konusunda lütfen dikkatli olalım. Aşılarını yaptırmış olanlar hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırsınlar. Çünkü yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 85'i yüzde 90'ı hala aşılarını yaptırmamış olanlar ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar. Bu konuya lütfen dikkat edelim" dedi.'TEST VEREN HER 5 KİŞİDEN 2'Sİ POZİTİF'Çorum'daki aşılama oranlarını da paylaşan Vali Çiftçi, "1 ve 2 doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 84,7. Çorum, Türkiye ortalamasına yakın bir oranda. 12 yaş üstü 1 ve 2 doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 79,15. Ama ilimizde hem aşılama oranları yüksek hem de vaka oranları yüksek. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar şu anda en yüksek test vaka oranına ulaşmış durumdayız. Bugün arkadaşlarımızın bana verdiği son rakamlar, test vaka oranlarının yüzde 40'a ulaştığını gösteriyor. Yani bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2'si pozitif çıkıyor. Bu rakamlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor" diye konuştu.

Vali Çiftçi, pandeminin başladığı günden bu yana Çorum'da 1619 kişinin vefat ettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.


Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif
Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif
Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif
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Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

Fahrettin Koca, Twitter, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif - Son Dakika
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