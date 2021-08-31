Üye Girişi
Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması

31.08.2021 19:16
Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, komandoların, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde hayatın olağan akışına dönmesi için olağanüstü gayretle çalıştığını belirtti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, komandoların, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde hayatın olağan akışına dönmesi için olağanüstü gayretle çalıştığını belirtti.

Çiftçi, sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanlığınca görevlendirildiği Sinop'un Türkeli ilçesine komandoların yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sel felaketinin ardından Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 44 komandonun Türkeli'ne görevlendirildiğini hatırlatan Çiftçi, "Çorum'dan afet bölgesine görevlendirilen jandarma komando askerlerimiz, 2 haftadır Sinop-Türkeli ilçemizde, hayatı normal akışına döndürme çalışmalarına büyük destek veriyor. Bu çerçevede afetten etkilenen camilerimizin, okullarımızın, yurtlarımızın, meydanlarımızın, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin temizlenmesinde olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar, milletimize yardımcı oluyorlar. 44 kişilik komando ekibimiz yaptıkları çalışmalarla hem özel idaremize, belediyemize, muhtarlıklarımıza, kamu kurumlarımıza lojistik destek sağlıyor hem de insanımızın duasına mazhar oluyor." açıklamasında bulundu.

İlçede devlet millet iş birliğiyle afetin izlerinin silinmesi için büyük çaba harcandığını da aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum'da emniyet ve asayişin sağlanmasında büyük faydalarını gördüğümüz aslan parçaları, afette de üzerlerine düşen insanlık görevini hakkıyla yerine getiriyorlar. Devletimiz milletiyle el ele, gönül gönüle işbirliği halinde inşallah bu badireyi de kısa sürede atlatacak, selin meydana getirdiği tahribat kısa sürede sona erecek. Hep birlikte milletimize hizmetkarız."

Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması

Türkeli, Çiftçi, Sinop, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek 19:15 Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 18:57 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu 18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı 18:11 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti 21 yaşındaki genç, 17:14 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti 16:40 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi         
19:18
Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü         
18:59
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı         
18:49
Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi         
18:27
Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı         
18:09
Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş         
17:32
Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti         
17:06
Hem lif deposu hem kilo verdiriyor! Meşhur Samandağ biberinin hasadı yapıldı Hem lif deposu hem kilo verdiriyor! Meşhur Samandağ biberinin hasadı yapıldı         
16:13
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 19:40:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum Valisi Çiftçi, Türkeli'deki komandoların olağanüstü çalıştığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement