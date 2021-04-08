Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek - Son Dakika

Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek

08.04.2021 09:41

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, "Vaka sayılarımız son bir haftalık verilere göre düşüşe geçti.

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, "Vaka sayılarımız son bir haftalık verilere göre düşüşe geçti. Her şey kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara uyarsak vakalar daha da düşecektir" dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2 Mart'ta geçilen yeni kontrollü normalleşme döneminden bu yana kentteki Covid-19 vaka sayısının 11,5 kat arttığını açıkladı. Ancak, son bir haftaya bakıldığında rakamlarda bir düşüş olduğunu belirten Vali Çiftçi, "Mart ayının başı itibarıyla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 100 bin kişide vaka oranımız 322 oldu. Oranlama yapıldığında mart başından bugüne kadar vaka sayıları 11,5 kat arttı. Biz de vakaların artışıyla birlikte hemen tedbirlerimizi ve denetimlerimizi artırdık. Mesela yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçirme kararı aldık. Şu anda ilimizde okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıflar ve köy okullarımızın dışında diğerlerinde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmiş durumda, bulaşın kaynaklarından birisi buydu. Bunun dışında haftanın her günü ekiplerimiz sahadalar ve gün boyu denetimdeler. Caddede olan hatta pazarda bulunan vatandaşlarımızın her birinin maske taktıklarını görüyoruz" dedi.

'VAKALAR DAHA DA DÜŞER'Vaka sayılarında artışla beraber hastaneye yatan ya da vefat eden vatandaşların sayısında artış olmadığını kaydeden Vali Çiftçi, "Yoğun bakımlarda entübe vaka sayılarımız artmadı. Halkımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ettikleri sürece vaka sayılarında daha da düşüşler olacaktır. Bu düşüşün devamını getirmek istiyorsak, hastalıktan kurtulmak istiyorsak, kurallara riayet edelim, tedbirlere uyalım. Önceki dönemlerde nasıl vaka sayıları düşüşe geçtiyse, şimdi de aynı şekilde vakaların önüne geçebiliriz, salgını yenebiliriz. Alınan tedbirlere lütfen uyalım, kendimizin ve toplumun sağlığını düşünelim. Vaka sayılarımız son bir haftalık verilere göre düşüşe geçti. Kısacası her şey kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara uyarsak vakalar düşecektir" diye konuştu.'DUYARLI OLMALIYIZ'Kentte oturan Ahmet Ahlat, kurallara herkesin uyması gerektiğini belirterek, "Koronavirüsü hep birlikte atlatacağız. Herkes mesafe, hijyen ve maskeye dikkat ederse bunu çabucak atlatırız. Vatandaş olarak duyarlı olmalıyız" diye konuştu.Maskeden kurtulmak istediğini dile getiren Ayşe Karademir ise, "Allah şifamızı, iyiliğimizi versin. Virüs gitsin, bir daha ülkemize, dünyamıza gelmesin, tek dileğim bu" dedi.

Yakup Kendirci de, "Herkes maskesini takar, mesafesini korur, temizliğe dikkat ederse vakalar düşer. Kurallara uyarsak sadece Çorum'da değil, Türkiye'de düşüş yaşanır" şeklinde konuştu.


Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek
Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek
Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek
Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek
Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek
Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek

Koronavirüs, Çiftçi, Çorum, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek - Son Dakika


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