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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor

20.10.2021 08:23

Çorum'da vaka oranlarının yükselişe geçtiğini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, test yapılan her 100 kişiden yaklaşık 20'sinde pozitif vakaya rastlandığını belirtti. Yapılan testlerin vakaya dönüşme oranının yüzde 18.51 olduğunu ifade eden ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Çiftçi, "Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, aşılarımızı yaptıralım. Hem sevdiklerimiz açısından hem de kendimiz açısından tedbirlere uymak hayati önem taşıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

VAKALARIN ARTTIĞI 10 KENT ARASINDA

Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Güncel haritada Çorum, 351.05´den 436.31´e yükseldi.

"LÜTFEN AŞILARIMIZI YAPTIRALIM"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, basın toplantısı düzenleyerek, kentteki son durum hakkında bilgi verdi. Vali Çiftçi, "Vaka sayılarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çorumlulardan şunu istirham ediyorum, kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, aşılarımızı yaptıralım.

"KARADENİZ'DE YÜKSELİŞ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

İlimizde birinci ve ikinci doz aşısını yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı yüzde 77.4. Yani oldukça yüksek bir oran. 12 yaş ve üstünde vatandaşlarımızda ise bu oran yüzde 74.95´tir. Bu rakamlar bize hem aşılama rakamlarının hem de vaka sayılarının yüksek olduğunu gösteriyor. Vaka oranlarındaki artış sadece ilimize has değil. Genelde bütün Karadeniz illerinde yükseliş trendinin olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan açıklama: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi.

"TESTLERİN VAKAYA DÖNÜŞME ORANI YÜZDE 18.51"

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Vali Çiftçi, "Yapılan testlerin vakaya dönüşme oranı yüzde 18.51´dir. Test yaptığımız her 100 vatandaşımızdan yaklaşık 20'sinde pozitif vakaya rastlıyoruz. Hem sevdiklerimiz açısından hem de kendimiz açısında tedbirlere uymak hayati önem taşıyor.

"İLİMİZDE 1272 KİŞİ VEFAT ETTİ"

Pandeminin ilk ortaya çıktığı zamandan günümüze kadar ilimizde yaklaşık olarak 1272 vatandaşımız vefat etti. Vefat edenlere Allah´tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 159 hastamız yatarak tedavi görüyor. 21 hastamız yoğun bakımda, 16 hastamızın ise entübe olarak tedavisi sürüyor.

"ŞU ANDA 4'ÜNCÜ PİK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Şu anda 4´üncü pik dönemini yaşıyoruz. Bundan öncede 3 defa pik dönemini yaşadık. Türkiye´nin diğer bölgelerinde de zaman zaman bölgesel olarak böyle yükselişler oluyor. Bir müddet sonra vakalar düşüşe geçiyor. Bizim de şu anda yaşadığımız 4´üncü pik döneminin etkisi" diye konuştu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor

Twitter, Çiftçi, Vefat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor - Son Dakika
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