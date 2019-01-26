Son Dakika Haberleri: Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Gazetecilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olmasının yanı sıra aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu da hatırlatarak, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara'da gerçekleştirdiği çalıştay nedeniyle basın mensuplarıyla gecikmeli olarak bir araya geldiğini söyledi.

Basının gece gündüz demeden çalıştığını ve zor bir görev ifa ettiğini de ifade eden Vali Çiftçi, "Basın, günümüzde dördüncü kuvvet olarak kabul ediliyor. Gece gündüz demeden zor bir görev ifa ediyorsunuz. Allah hepinize kolaylıklar versin. Bundan sonra ilişkilerimizi daha da geliştirmek adına zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Sizlerin teklifleri varsa onlara açığız" diye konuştu.

Programa İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik, Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk ve basın mensupları katıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Çorum, Güncel
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