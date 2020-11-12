Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kovid-19 denetimi yaptı Açıklaması - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kovid-19 denetimi yaptı Açıklaması

12.11.2020 18:57
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kovid-19 denetimi yaptı Açıklaması, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş yeri servis araçları ile toplu taşıma araçlarını denetledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş yeri servis araçları ile toplu taşıma araçlarını denetledi.

Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzuoğlu ile Çorum-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçlarda inceleme yaptı.

Sürücüleri, maske ve emniyet kemeri kullanımı konusunda denetleyen Çiftçi, ayrıca yolculara da seyahat esnasında uyulması gereken kuralları içeren broşür verdi. Denetimlerde ayrıca yolcuların HES Kodu sorgulaması yapıldı.

Çiftçi, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Çorum'da 1461 personelden oluşan 634 ekiple denetim yapıldığını söyledi.

Toplum sağlığını korumak için sıkı denetim yapıldığını belirten Çiftçi, "Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen kurallara uyalım. 'Bana bir şey olmaz' mantığından kurtulmamız gerekiyor. Başkasına virüs bulaştırdığımız zaman bunun bir kul hakkı olduğunu, insan hakları ihlali olduğunu akıldan çıkarmayalım." dedi.

Dünyada vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Son günlerde gerek dünyada, gerek Türkiye'de, gerekse Çorum'da hem vaka sayılarında, hem hastanede yatan yoğun bakım hasta sayılarında, servislerde yatan hasta sayılarında artış var. Bu artışın önüne ancak alınan tedbirlere uymak suretiyle geçebiliriz. Lütfen kurallara dikkat edelim."

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hem Kovid-19 hastalarına hem de diğer hastalara birlikte hizmet verdiğini hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda hastanemizde de yoğunluk var. Yoğunluk arttığından dolayı Osmancık, Sungurlu, İskilip ve Alaca'daki hastanelerimize hasta sevkiyatına başladık. Merkezdeki hastanemiz bir pandemi hastanesi olduğu gibi normal hastalarımıza da hizmet veriyor. Trafik kazası, kalp krizi gibi rahatsızlıklar olabiliyor. Diğer vatandaşlarımızın da tedavilerini hastanemizde yapıyoruz. Dolayısıyla hastanemizde yoğunluk oluştu. Bazı hastalarımızı az önce saydığım hastanelere gönderiyoruz."

Toplu Taşıma, Ankara, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kovid-19 denetimi yaptı Açıklaması - Son Dakika


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