Çorum ve Denizli arasındaki 'leblebi tartışması' büyüyor

"Leblebi onlarınsa horoz da bizim"

ÇORUM - Yıllardır taklitleriyle uğraşan ve 2002 yılında kazandığı patent sayesinde "meşhur" namını koruyan Çorum leblebisi'ne Denizli'nin sahip çıkması iki şehri karşı karşıya getirdi.

Horozuyla meşhur Denizli'nin, Çorum leblebisini sahiplenmesi hem halkın hem leblebi ustalarının tepkisine neden olurken Çorumlular, Denizlililerden başka illerin marka değerleri yerine kendi kentlerinin değerlerine sahip çıkmasını istediler.

"Leblebi bizim horoz onların"

Denizlililerin "leblebi" bizim açıklamalarına teksi gösteren Ali Vural adlı vatandaş ise, "O zaman Denizli'nin horozu da bizim. Bunu iddia edebilirler mi? En güzel horoz bizde diyebilirmiyiz. Leblebi bizim horoz onların. Baklava maraşın, dondurma maraşın. Bunun aksini iddia eden yanlış söylüyordur.

"Çorum leblebisine sahip çıkmak kıskançlıktan başka birşey değil"

Leblebi ustası Yaşar Bodur, hayatta bir başarı varsa ona sahip çıkanın çok olduğunu söyledi.

Çorum'un leblebi ile meşhur olduğunu hatırlatan ve böyle bir unvana sahip olmak için abartılı konuşmaya gerek olmadığının altını çizen Bodur, "Denizli 1972 yılından sonra leblebi imalatına başladı. 1972 yılında askerden geldiğimde deneme amaçla bana Denizli'den nohut getirdiler. Eğer Denizli'de o zaman leblebici olsaydı nohutun leblebi olup olmadığını orda denerlerdi. Yani bunu bu şekilde bir unvana sahip çıkmaya veya başkalarını aşağılayarak elinden almaya hiç gerek yok. İnsan ne kadar mütevazi olursa o kadar kendini yüceltmiş olur. Bu ünvanı elde edebilmeleri için bu kadar mübalağalı konuşmalarına hiç gerek yok. Hepimiz bu vatanın evladıyız" dedi.

Ortada bir başarı varsa millete mal olduğunu dile getiren Bodur, "Eğer elindeki olan değerlere birileri sahip çıkmıyorsa o, o kadar değerledir. Çorum leblebisine halk bu kadar sahip çıkıyorsa onu kıskanmamak lazım. Bu Çorum'un unvanını, başarısını kıskanmaktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

" Kimsenin aklına leblebi delince aklına Denizli gelmez, Çorum gelir"

Leblebi ustalarından Bekir Kayabaşı ise, iyi olan şeyi herkesin benimsediğinin altını çizdi.

Denizli'ye giden hiç kimsenin aklına leblebi almak gelmediğini, oraya giden insanların aklına horozun geldiğini anlatan Kayabaşı, "Ama Çorum öyle değil. Ama Çorum dünya genelinde leblebiyle tescil edilmiştir. Biz firma olarak kendi nohudumuzu ekip, biçip ham madde ihtiyacını temin ediyoruz. Dünyanın her tarafında nohut ekiliyor. Herkes leblebi olsun. Ama olmuyor. Söylemek ve ham maddeyi orada üretmek yetmiyor. Önemli olan bunu tescil etmek, marka haline gelmek. Çorum leblebide marka şehir haline geldi. Kimse aksini iddia edemez. İddia etse de sonuç alamaz. Kimsenin aklına leblebi delince aklına Denizli gelmez, Çorum gelir. Dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlar Çorum'a geldiğinde ilk önce leblebinin tadına bakmak istiyorlar. Olay bu kadar basit.