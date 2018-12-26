Çorum ve Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli
17 dakika önce
ÇORUM/ Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
ÇORUM/ Çorum
ve Kastamonu
'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu
, Bayat
, İskilip
ve Mecitözü
ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Kastamonu'nun İhsangazi
ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA
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