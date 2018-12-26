Son Dakika Haberleri: Çorum ve Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Çorum ve Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

17 dakika önce

ÇORUM/ Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum ve Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
ÇORUM/ Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Kastamonu, Çorum, Güncel
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