Çorum ve Kastamonu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çorum ve Kastamonu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Çorum ve Kastamonu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Çorum ve Kastamonu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Çorum ve Kastamonu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Çorum ve Kastamonu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.

Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bazı vatandaşlar alkışın yanı sıra ev ve iş yerlenin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.

Kastamonu, Çorum, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:02 Kaynak: AA

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