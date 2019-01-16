Son Dakika Haberleri: Çorum ve Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Çorum ve Samsun'da Eğitime Kar Engeli

39 dakika önce

ÇORUM/ Çorum ve Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Çorum ve Samsun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
ÇORUM/ Çorum ve Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar dolayısıyla Asarcık ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Mecitözü, Samsun, Çorum, Güncel
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