Çorum ve Samsun'da Eğitime Kar Engeli
39 dakika önce
ÇORUM/ Çorum ve Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.
ÇORUM/ Çorum
ve Samsun
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü
ve Ortaköy
ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Samsun Valiliği
'nden yapılan açıklamada da yoğun kar dolayısıyla Asarcık
ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:21 Kaynak: AA
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