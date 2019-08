Çorum ve Yozgat arasındaki "Hattuşa" tartışmaları

Çorum'un Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Boğazkale ilçesiyle ilgili yapılan tartışmaların içerisinde olmadıklarını belirterek, Hattuşa'nın dünya kültür başkenti yapılması için çağrıda bulundu.

Çorum'un Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Boğazkale ilçesiyle ilgili yapılan tartışmaların içerisinde olmadıklarını belirterek, Hattuşa'nın dünya kültür başkenti yapılması için çağrıda bulundu.



Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititler'e başkentlik yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinin (Hattuşa) Yozgat'a bağlanması yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili Belediye Başkanı Mesut Ocaklı açıklama yaptı.



İddialara tepki gösteren Başkan Ocaklı, son zamanlarda gerek yazılı, gerek görsel basında gerekse sosyal medyada Boğazkale ile ilgili nereden çıktığını anlamakta zorlandıkları bir tartışmanın yürütüldüğünü belirtti.



Hem Çorumda bazı çevreler hem de Yozgat'ta bazı çevreler ve STK'ların bu konuda adeta boy gösterme yarışı içinde olduklarına dikkat çeken Ocaklı, "Bunları şaşkınlıkla ve ibretle takip ediyoruz. Söylediklerinde Boğazkale'mizin bugününe ve yarınına ilişkin bir vizyon yok. Sadece hamasi sözler ile adeta gündem olmaya veya oluşturmaya çalıştıkları çok açık belli oluyor. Bu konuda söz söyleyecek yegane kudret, Boğazkaleli hemşehrilerimin iradesidir. Eğer bir şeye karar verilecekse ya da bir şey yapılacaksa, bu kararı verecek olan da kararını eyleme geçirecek olan da ancak ve ancak Boğazkaleli hemşehrilerim olabilir" dedi.



"Bu tartışmalar zaman ve enerji kaybıdır"



Yapılan bu tartışmaları bazı çevrelerinin marazi bir alışkanlığı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Ocaklı, "Diğer ilçelerimizle hatta bazen köylerimizle ilgili de şahit olduğumuz bir durum. Yıllardır ben değişen bir şey olduğunu da görmedim. Herkes yerinde durmaya devam ediyor. Sonunda herkes yerinde kalıyorsa biz bu tartışmalarla zamanımızı ve enerjimizi kaybetmemeliyiz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi.' diyor. Biz de aynı hataya düşmemeliyiz. Görünen o ki; aynı yanlış tartışma ve yanlış söylemlerle yeni bir doğru arama alışkanlığımız devam ediyor. Halbuki tarihi tecrübe iki yanlışın bir doğru etmeyeceğini bize binlerce kez göstermiştir. Biz Boğazkale ilçesi olarak güzel ilimiz Çorum'umuzun bir ilçesi olmaktan memnunuz. Ama her şeye rağmen bir kez daha tekrarlamak isterim ki her kararın sahibi aziz hemşehrilerim olacaktır. Yine bilinmesini isterim ki biz ilçemiz olarak bu arayış ve tartışmaların içinde değiliz" ifadelerini kullandı.



"Boğazkale'mizi dünya kültür başkenti yapalım"



İstenmese de bir tartışma başlatıldığını kaydeden Ocaklı, açıklamasında şunları kaydetti:



"Gelin buradan ilçemiz için bir güzel mücadele başlatalım. Bu hususta söyleyecek sözü olan herkesle el ele verelim. Devletimizin tüm siyasi ve bürokratik kadrolarında bu işe yüreğini koyacak etkin-yetkin, nazı-sözü geçen kim varsa, hangi STK'mız bu işle ilgilenirse Boğazkale'miz için bir olalım, birlik olalım. Boğazkale'miz için 'birlikte rahmet ayrılık da azap vardır' düsturunca güçlerimizi birleştirelim. İşte bunu yapabildiğimiz de Boğazkale'miz için gerçekten bir şey yapmış ve Hattuşa'mıza gerçek değerini vermiş oluruz. Böylece meselemiz Boğazkale'ye kim sahip olacak sığlığından kurtularak ilçemize hizmet aşkına dönüşebilir. Hattuşa, UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan antik bir kenttir. Yapılan her kazı tarihimizi biraz daha geriye götürmektedir. Yüzyılı aşkın zamandır kazı yapılmasına rağmen ancak yüzde 10'u kazılabilmiştir. Hititlerin başşehridir. Hatti ve Eti medeniyetlerinin beşiğidir. Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan 'Kadeş Barış Antlaşması' Hitit medeniyetinin bir mirasıdır.Boğazkale Müzemiz dışında, Çorum Müzesindeki muhteşem zenginlik ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinin temel zenginliği bu topraklarının eseridir. Bu açıklamaya sığdıramayacağımız kadar muhteşem bir zenginliğe ve tarihi bir mirasa sahip olan Boğazkale'mizi geleceğe birlikte taşıyalım.Gelin, Boğazkale'mizi dünya kültür başkenti yapalım. Hep birlikte bunun uğraşını verelim. İnanıyorum ki; bunu başardığımız da hem çok daha anlamlı bir iş yapmış hem de şehirlerimize ve kendimize karşı tarihi bir görev ifa etmiş olacağız. Boğazkale Belediye Başkanı olarak şahsımın ve tüm hemşehrilerimin yegane sevdası budur. Biz sadece bu aşkla yanarken bizden habersiz 'alalım-almayalım, veririz-vermeyiz' tartışmaları yapılmaya devam ederse bunları da ancak vakit kaybı ve abesle iştigal olarak görür geçeriz. Şahsım ve Boğazkaleli hemşehrilerim adına bu düşüncelerimizi kamuoyuna arz ederiz." - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki

İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı