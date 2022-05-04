Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor

04.05.2022 12:47
Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor

Çorum ve Yozgat'ta meydana gelen araç hırsızlıklarının şüphelisinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çorum ve Yozgat'ta meydana gelen araç hırsızlıklarının şüphelisinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde devriye görevi sırasında bekçiler, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphelendikleri 66 LT 352 plakalı aracı durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarı üzerine otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, Örnekevler Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra araçtan inip yaya olarak kaçtı.

Polisin araçta yaptığı incelemede, plakasının Yozgat'tan çalıntı kaydı bulunan başka bir otomobile ait olduğunu belirlendi. Kazaya karışan aracın plakasının 19 SH 653 olduğu ve kısa süre önce çalıntı ihbarı yapıldığı tespit edildi.

Yozgat'tan çalındığı belirlenen otomobil de Samsun- Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinin arkasında park halinde bulundu. Araçta yapılan aramada, 25 anahtar ile zanlıya ait olabileceği değerlendirilen çeşitli eşyalar bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor
Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor

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Tragger, Yozgat, Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor - Son Dakika


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