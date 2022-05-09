Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının şüphelisi, polis kovalamacısı sonucu yakalandı. Açık cezaevinden firar ettiği ve 10'dan fazla oto hırsızlığı suçundan sabıkasının olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 Mayıs'ta bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken Örnekevler Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra araçtan inip, yaya olarak kaçan zanlının kimliği polis ekiplerince belirlendi.

Yozgat Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve ilçe dışına çıkmadığı tespit edilen şüpheli Bekir A'nın (28) yakalanması için Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olaydan bir gün sonra ilçe merkezinde konumu tespit edilen zanlı, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devriye görevi sırasında bekçiler, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphelendikleri 66 LT 352 plakalı aracı durdurmak istemiş, "dur" ihtarı üzerine otomobiliyle kaçmaya çalışan zanlı bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra araçtan inip yaya olarak kaçmıştı. Polisin araçta yaptığı incelemede, plakasının Yozgat'tan çalıntı kaydı bulunan başka bir otomobile ait olduğu, kazaya karışan aracın plakasının 19 SH 653 olduğu ve kısa süre önce çalıntı ihbarı yapıldığı tespit edilmişti. Zanlının Yozgat'tan çalındığı belirlenen otomobil de bekçiler tarafından Samsun- Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinin arkasında park halinde bulunmuştu.