Çorum-yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti - Son Dakika
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Çorum-yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti

6 saat önce

Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif ettiÇORUM'lu Anıl Cafer Aralık (26) bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'nde yemin töreni sırasında kız arkadaşı Bilay Çınar'a (20) sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti

ÇORUM'lu Anıl Cafer Aralık (26) bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'nde yemin töreni sırasında kız arkadaşı Bilay Çınar'a (20) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

Çorumlu Anıl Cafer Aralık, bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'nde yemin töreni sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Komutanına tekmil veren asker, 'Komutanım bir maruzatım var' diyerek, sıralarda oturan kız arkadaşı Bilay Çınar'a döndü, İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta, darlıkta ve yoklukta dizelerini sıraladı. Asker arkadaşlarının koro halinde tekrarladığı dizelerin ardından kız arkadaşına Türk bayrağı hediye eden asker, diz çökerek 'benimle evlenir misin' teklifinde bulundu. Gözyaşlarını tutamayan genç kız teklifi kabul etti. Kız arkadaşına yüzük takan asker, salondakiler tarafından alkışlandı.

Anıl Cafer Aralık bir düğünde tanıştıklarını belirterek Görür görmez aşık oldum. Daha sonra büyüklerimiz araya girdi. Aileler tanıştı ve kısa sürede büyük bir aşk doğdu. Ben bedelli er olarak vatani görevimi yerine getirdim. Yemin töreni olduğu gün komutanlarıma evlenme teklifi edeceğimi söyledim. Anlaşıyla karşıladılar ve evlenme teklifimi böylece birliğimde yapmış oldum.? dedi.

Bilay Çınar da Uzun süreli ayrılığın ardından yemin törenine gitmiştim. Zaten çok heyecanlıydım. Bana bu sürprizi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevenlerin mutlu olmasını istiyorum? dedi.

Çorum-yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti

Aralık, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:59 Kaynak: DHA
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