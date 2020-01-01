Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdi - Son Dakika

Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdi

6 saat önce

Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdiÇORUM'da bazı vatandaşlar, yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen silah sıkarak girdi.

Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdi

ÇORUM'da bazı vatandaşlar, yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen silah sıkarak girdi. Silah sesleri korku ve paniğe neden olurken, polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Kentte bazı vatandaşlar, yeni yıla girildiği sırada silahla havaya ateş ederek kutladı. Gün boyunca polis ekiplerinin mahallelerde devriye gezerek, havaya silah sıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, vatandaşlar bu uyarıları dikkate almadı. Yeni yıla girildiği ilk dakikalarda, kentteki bazı semtlerden birçok kişinin ardarda silahlarını ateşlediği duyuldu. Silah sesleri korku ve paniğe de neden oldu. Harekete geçen polis ekipleri de, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdi

Çorum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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