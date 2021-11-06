Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı - Son Dakika

Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete açıldı.

Açılış programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder ile YEDAM çalışanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Çiftçi, Kavuncu ve Ejder açılışı gerçekleştirdi.

Türker, yaptığı yazılı açıklamada, YEDAM'ın bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet verdiğini belirterek, "YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Türker, YEDAM'ın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmasının kendilerine güç verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu açılış töreninin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM'ın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum."

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