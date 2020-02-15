Çorumlu "30 kardeş" Mersinli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorumlu '30 kardeş' Mersinli oldu - Son Dakika

Çorumlu "30 kardeş" Mersinli oldu

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çorum'dan Mersin'e getirilen 30 kediyi misafir ediyor.

Çorumlu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çorum'dan Mersin'e getirilen 30 kediyi misafir ediyor. Çorum'da 30 kedinin bakımını üstlenen Sefa Kabakulak, havaların soğuk olması nedeniyle bakmakta zorlandığı hayvanları Mersin'e getirdi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinin 444 2 153 çağrı merkezini 13 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde arayan Sefa Kabakulak, 30 kediyi Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim etmek istediğini belirtti. Gelen çağrı üzerine Kabakulak ile Miyav Park'ta bir araya gelen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Veteriner Hekim Oğulcan Karakuş, 30 kediyi alarak, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirdi. Bakımevinde genel muayeneleri yapılan kedilerin sağlık problemi olmadığı belirlendi. Artık Mersinli olan kedilere "30 Kardeş" adı verildi. Bir müddet gözetim altında tutulacak olan kedilerden sağlıklı ve kısırlaştırılmaya uygun olanlar kısırlaştırılacak, sahiplendirilmeye uygun hale getirilecek. Sahiplendirilmeyen kediler ise Miyav Park'ta ağırlanacak.


Veteriner Hekim Oğulcan Karakuş, hayvanların Çorum'dan getirilme sürecini anlattı. Karakuş, "Dün bir ihbar aldık. 444 2 153 çağrı merkezimize gelen ihbarda bir vatandaşın Çorum'dan Mersin'e yaklaşık 30 tane kedi getirdiğini ve bunları bakımevimize bırakmak istediği söylendi. İhbarı değerlendirmek üzere Miyav Park'ın önüne gittiğimizde bizi orada bekliyordu. Çorum'dan geldiğini, havaların çok soğuk gitmesinden dolayı hayvanların üşüdüğünü gördüğünü, gezme amaçlı Mersin'e gelirken kedileri de beraberinde getirdiğini söyledi. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayvanlara karşı yapmış oldukları çalışmaları gördüklerini ve beğendiklerini dile getirdi. Bundan dolayı da bizi tercih ettiklerini söyledi. Kendileriyle beraber detaylı tutanağımızı tuttuk. Bakımevine kendileriyle beraber geldik. Kedileri saydık, tam 30 adet kedimiz vardı. Yaklaşık 8 kutu ile beraber gelmişler. Kendi hususi araçlarıyla yaklaşık 5 saatlik bir yolculuktan gelmişlerdi. Haliyle kediler biraz yorgundu ama padoka çok çabuk uyum sağladılar" dedi.


Kedilerin sağlık durumu ile ilgili bilgi de veren Karakuş, "Öncellikle kedilerimizin genel muayenelerini yaptık. Herhangi bir sağlık problemleri olup olmadığına baktık. Şu an için sağlık problemleri görünmüyor ama yine de bir müddet gözlemleyeceğiz. Daha sonra sağlıklı, kısırlaştırılmaya uygun olanlar kısırlaştırılacak. Sahiplendirilmeye açık hale gelecek. Sahiplendirilmeyen kedilerimiz olursa onları da Miyav Parkımızda ağırlayacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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