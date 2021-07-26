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Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor - Son Dakika

Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor

26.07.2021 12:52
Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor, System.String[]

Çorum'da, sıcak demir ustası babasından öğrendiklerini mesleğiyle birleştirip 5 yıl önce atölye açan Abdulsamet Poyraz'ın ürettiği bıçaklar, yurt dışından da ilgi görüyor.

Çorum'da, sıcak demir ustası babasından öğrendiklerini mesleğiyle birleştirip 5 yıl önce atölye açan Abdulsamet Poyraz'ın ürettiği bıçaklar, yurt dışından da ilgi görüyor.

Meslek lisesinde torna tesviye bölümünden mezun olup bu alanda uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra sağlık sorunları nedenleriyle memleketi Çorum'a dönen Poyraz, babasından öğrendiği demir işçiliğini bıçaklara olan tutkusuyla birleştirip atölye açtı.

Ürettiği bıçakları önce yakın çevresine, ardından internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerine ulaştıran Poyraz, talep gelmeye başlayınca ürünlerini yurt dışına da göndermeye başladı.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında üretim ve nakliye izni alan Poyraz, yılda ürettiği ortalama 500 bıçağın yarısını, yurt dışındaki, çoğunluğu yabancı müşterilerine internet aracılığı ile gönderiyor.

Çeliği İsveç, Rusya ve Avusturya'dan alan Poyraz, kişiye özel bıçak, kabza ve kılıf tasarımı da yapıyor.

Poyraz, AA muhabirine, çocukluğundan beri bıçaklara ilgi duyduğunu, bu tutkusunu ticari üretime dönüştürüp Avrupa ülkelerine satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yurt dışından talebin gün geçtikçe arttığını belirten Poyraz, "Eşin dostun ihtiyacını karşılamak için atölye açtık ama şimdi yurt dışından daha çok talep var. ABD, İspanya, Katar, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Almanya, Belçika, İtalya, İsviçre gibi ülkelere sürekli bıçak yapıp gönderiyorum. Yurt dışı talep günden güne artıyor. Mesela, ABD'de ordudan emekli olduktan sonra doğal yaşam kursu açan biri, kursiyerlerine satmak üzere benden bıçak aldı. Bunun gibi yabancı müşterilerim var. Ürünüm yurt dışında kendi reklamımı yapıyor. Bu işlerle uğraşan insanlar, genelde bir aradalar. Birbirlerinden görüp bana yeni siparişler veriyor. Yaptığımız bıçaklar bize referans oluyor. Ömür boyu garanti verdiğimiz için insanlar bize güveniyor." dedi.

Garantili bıçaklarından geri dönenin hiç olmadığını vurgulayan Poyraz, "Özellikle yurt dışındaki kullanıcılara, bıçağı istedikleri gibi hor kullanabileceklerini, kırılması durumunda yenisini göndereceğimizi söylüyoruz. Henüz geri dönen olmadı. Benim yaptığım bıçaklarla demir bile kesilir, bıçaklarım zarar görmez. Merdiven altı bir atölye değiliz. Yaptığımız işin arkasındayız." diye konuştu.

"Avrupa'dan çeliği alıp bıçak yapıp tekrar Avrupa'ya satmak kolay bir iş değil"

Kaliteli bıçak üretip Avrupa ülkelerine satmanın kolay bir süreç olmadığına dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan çeliği alıp bıçak yapıp tekrar Avrupa'ya satmak kolay bir iş değil. Bunun altında iyi bir metalurji ve malzeme bilgisi ile bıçak kültürü olması lazım. Çocukluğumdan beri bunlarla uğraştığım için yeterince bilgim var. 22 santimetreden 35 santimetreye kadar değişen ölçülerde bıçaklar yapıyorum. Bıçaklar modeline ve malzemesine göre 1 ile 10 gün arasında değişen sürelerde çıkıyor. Yurt dışına kargoyu Uluslararası Taşıma Sözleşmesi'ne uygun gönderiyoruz."

Poyraz'dan bıçak satın almak için İstanbul'dan gelen Şeref Kepçe ise atölyede çok kaliteli bıçaklarla karşılaştığını dile getirerek, "Hem günlük kullanıma uygun hem de koleksiyonluk bıçaklar satın aldım. Bıçaklara ömür boyu garanti vermesi güven verici." ifadelerini kullandı.

Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor
Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor
Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor
Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor
Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Atölye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorumlu Abdulsamet ustanın bıçakları yurt dışında da alıcı buluyor - Son Dakika


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