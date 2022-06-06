Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Çorumlu bir çiftçi, mazot fiyatı nedeniyle traktörün marşına basmaya korktuklarını belirterek, "Ben, 1970 yılından beri çiftçilik yapıyorum, ilk defa bu kadar bataklığa girdiğimizi görüyorum. Şu an da bataktayız, ağlanacak durumdayız ama yine de ekmeye çalışıyoruz. Yırtık tişörtle, delik ayakkabıyla geziyoruz" dedi.

Ali Mahir Başarır ve Tufan Köse, Çorum'da esnafın, işçinin, çiftçinin ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Başarır ve Köse'nin traktör başında sohbet ettiği bir çiftçi, artan maliyetlerden yakındı. Çorumlu çiftçi, Başarır ve Köse'ye elindeki tarım ilacını göstererek şunları söyledi:

"TRAKTÖRÜN MARŞINA BASMAYA KORKAR OLDUK"

"Geçen sene 175 TL'ye aldığım ilacı bu yıl 450 TL'ye satıyorlar. Traktörün marşına basmaya artık korkar olduk. Traktörün deposu bin 200 TL'ye doluyor. 84 model traktör. Cumhurbaşkanı'na sorsanız 'Altlarında 1 milyonluk traktör var' der. Bugün bana bir milyon göndersin, bu traktörü kendisine göndereceğim. Benim bankalara binlerce lira borcum var. Hangi benzinlikte ucuz benzin var diye dolanıyoruz. Ben, 1970 yılından beri çiftçilik yapıyorum, ilk defa bu kadar bataklığa girdiğimizi görüyorum. Şu anda bataktayız, ağlanacak durumdayız ama yine de ekmeye çalışıyoruz. Yırtık tişörtle, delik ayakkabıyla geziyoruz."

"KİME DOKUNSAK BİN AH İŞİTİYORUZ"

Çorum esnafından işçisine, pazarcısından çiftçisine kadar herkesin ağır yaşam koşullarına isyan ettiğini söyleyen Başarır ise "Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. İşte çiftçimizin hali. Geçen sene aldıkları bir tarımsal ilacı bu yıl 3 katına almak zorundalar. Mazot fiyatı almış başını gidiyor. AKP yönetiminin basiretsiz politikalarıyla her kesimden vatandaş, ayakta kalmak için çırpınıyor. İktidarımızda uygulayacağımız politikalarla işçimizi, çiftçimizi, emeklimizi, memurumuzu ayağa kaldıracağız" dedi.