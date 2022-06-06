Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum

06.06.2022 13:12

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Çorumlu bir çiftçi, mazot fiyatı nedeniyle traktörün marşına basmaya korktuklarını belirterek, “Ben, 1970 yılından beri çiftçilik yapıyorum, ilk defa bu kadar bataklığa girdiğimizi görüyorum. Şu an da bataktayız, ağlanacak durumdayız ama yine de ekmeye çalışıyoruz. Yırtık tişörtle, delik ayakkabıyla geziyoruz” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Çorumlu bir çiftçi, mazot fiyatı nedeniyle traktörün marşına basmaya korktuklarını belirterek, "Ben, 1970 yılından beri çiftçilik yapıyorum, ilk defa bu kadar bataklığa girdiğimizi görüyorum. Şu an da bataktayız, ağlanacak durumdayız ama yine de ekmeye çalışıyoruz. Yırtık tişörtle, delik ayakkabıyla geziyoruz" dedi.

Ali Mahir Başarır ve Tufan Köse, Çorum'da esnafın, işçinin, çiftçinin ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Başarır ve Köse'nin traktör başında sohbet ettiği bir çiftçi, artan maliyetlerden yakındı. Çorumlu çiftçi, Başarır ve Köse'ye elindeki tarım ilacını göstererek şunları söyledi:

"TRAKTÖRÜN MARŞINA BASMAYA KORKAR OLDUK"

"Geçen sene 175 TL'ye aldığım ilacı bu yıl 450 TL'ye satıyorlar. Traktörün marşına basmaya artık korkar olduk. Traktörün deposu bin 200 TL'ye doluyor. 84 model traktör. Cumhurbaşkanı'na sorsanız 'Altlarında 1 milyonluk traktör var' der. Bugün bana bir milyon göndersin, bu traktörü kendisine göndereceğim. Benim bankalara binlerce lira borcum var. Hangi benzinlikte ucuz benzin var diye dolanıyoruz. Ben, 1970 yılından beri çiftçilik yapıyorum, ilk defa bu kadar bataklığa girdiğimizi görüyorum. Şu anda bataktayız, ağlanacak durumdayız ama yine de ekmeye çalışıyoruz. Yırtık tişörtle, delik ayakkabıyla geziyoruz."

"KİME DOKUNSAK BİN AH İŞİTİYORUZ"

Çorum esnafından işçisine, pazarcısından çiftçisine kadar herkesin ağır yaşam koşullarına isyan ettiğini söyleyen Başarır ise "Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. İşte çiftçimizin hali. Geçen sene aldıkları bir tarımsal ilacı bu yıl 3 katına almak zorundalar. Mazot fiyatı almış başını gidiyor. AKP yönetiminin basiretsiz politikalarıyla her kesimden vatandaş, ayakta kalmak için çırpınıyor. İktidarımızda uygulayacağımız politikalarla işçimizi, çiftçimizi, emeklimizi, memurumuzu ayağa kaldıracağız" dedi.

Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum
Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum
Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum
Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum
YORUMLAR
500
AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi Çorum'da Pazara Gelen Yaşlı Kadın: 'Çoluk Çocuk Acından Ölüyor. On Kere Oldu Gelip Gidiyorum Alamıyorum' Çorum'da Pazara Gelen Yaşlı Kadın: 'Çoluk Çocuk Acından Ölüyor. On Kere Oldu Gelip Gidiyorum Alamıyorum'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:20:56. #1.13#
SON DAKİKA: Çorumlu Çiftçi: 1970 Yılından Beri Çiftçilik Yapıyorum, İlk Defa Bu Kadar Bataklığa Girdiğimizi Görüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement