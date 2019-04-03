Çorumlu Çocuklar İlk Sinema Deneyimi Yaşadı

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına "Herkes için Sinema" mottosu ile yön veren CGV Mars Entertainment Group, sinemaya gitme ve film izleme kültürünün genç kuşaklarda yeşermesine katkı sağlamak için hayata geçirdiği "İlk Sinema Biletim" projesini Çorum'a da taşıdı.

"İlk Sinema Biletim" projesi ile çocukların sosyalleşmesinde, toplumla diyaloglarının güçlenmesinde, hayal güçlerinin ve sanatsal bakış açılarının gelişmesinde önemli rol oynayan sinema kültürünün, genç kuşaklarda yeşermesine katkı sağlamayı amaçlayan CGV Mars Entertainment Group, özel gösterimlere Kahramanmaraş ile devam edecek. CGV Mars Entertainment Group, daha önce "İlk Sinema Biletim" projesi kapsamında Van, Şanlıurfa, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da 7-15 yaş arası çocukları Cinemaximum'larda konuk etmişti.